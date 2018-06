Dupla sertaneja Lucas e Felipe se apresenta no Especial Noite dos Namorados do Canoas Shopping

Para o dia 12 de junho, a data mais romântica do ano, o Canoas Shopping preparou uma atração para embalar os corações apaixonados: o Especial Noite dos Namorados, em que o ponto alto é o show de Lucas e Felipe, a maior dupla sertaneja do sul do Brasil.

A apresentação, que é gratuita, acontece a partir das 20h na Praça de Alimentação do Canoas Shopping, que terá suas mesas decoradas dentro do clima romântico do Dia dos Namorados.

Na ativa desde 2010, a dupla sertaneja formada pelos irmãos gaúchos Lucas e Felipe é um sucesso reconhecido nacionalmente e possui mais de três milhões de visualizações em seu canal no Youtube, além de mais de 100 fã- clubes espalhados por todo o País.

Deixe seu comentário: