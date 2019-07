Dupla utiliza “chave falsa” para entrar em apartamentos em Passo Fundo; moradores tiveram prejuízo de mais de R$15 mil

Uma dupla de criminosos assaltou diversos apartamentos em um prédio na cidade de Passo Fundo. As câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher segura a porta de entrada, logo após uma moradora sair, para que o companheiro entrasse no prédio e realizasse os roubos.

Os suspeitos conseguiram entrar nos apartamentos sem arrombar a porta, utilizando uma espécie de “chave falsa”. Antes de invadir as residências, a mulher, que permaneceu no hall de entrada, interfonava para verificar a presença de pessoas em casa. Depois do teste, ela autorizava o homem a entrar no local.

A dupla conseguiu levar um notebook iMac, um notebook Dell, um notebook Acer, diversas jóias, um relógio e cerca de R$2,3 mil dinheiro. Os criminosos conseguiram fugir do local, mas as câmeras conseguiram captar o veículo utilizado no crime. Eles embarcaram em um Citroen/C4 Pallas, prata, com placa final 2774.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Policial de Pronto Atendimento e será investigado pela Polícia Civil. Os policiais suspeitam que se trate do “chaveiro ladrão, conhecido por realizar o mesmo crime no Paraná e em Santa Catarina. Em alguns trechos das filmagens, é possível ver o rosto dos dois, o que facilitou para a criação do retrato falado dos culpados.

