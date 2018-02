Dupla vai disputar pela terceira vez a final do Torneio de Bocha na Areia

Pelo terceiro ano consecutivo a dupla Ciro Itamar Pacheco e Carlos Cardoso vai jogar a final do Torneio de Bocha na Areia. Os anos de prática e as habilidades da dupla foram colocados à prova na classificatória de Atlântida no último sábado (03), já que a etapa foi realizada na beira da praia, local diferente do qual competiram nos anos anteriores. Mesmo assim, nos últimos minutos de jogo conseguiram superar as dificuldades e garantiram a vitória na classificatória do Balneário de Atlântida e a participação na final também na beira da praia de Atlântida.

“Estávamos acostumados a jogar nas canchas da sede campestre da SABA”, conta Ciro Itamar Pacheco, que ressaltou a diferença da areia que preenchia as canchas quando instaladas na SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida) e a areia nativa da praia, já que a segunda é mais pesada e deixava o jogo mais lento. “Até pegarmos o ritmo demorou um pouco, porém, depois que entramos no jogo deu tudo certo”, conta o vencedor, demonstrando a mesma emoção dos torneios anteriores.

O colega de equipe, Carlos Cardoso comemora a segunda vitória em Atlântida e a terceira passagem pela finalíssima. “Estava com problemas esta semana, mas consegui superar contando com a ajuda moral do meu colega Ciro”, afirma Cardoso, que finaliza destacando a cobertura da Rede Pampa e a superação das adversidades.

A segunda colocada foi a dupla composta pelo ex-presidente da SABA, Emir Parisotto e Eduardo Lemmertz, que também vai competir na final. José Benedito Ledur ficou em terceiro lugar nesta última classificatória e mesmo que não integre a próxima competição, se mostrou animado por ter ficado entre os melhores.

Mesmo com o sol escaldante e temperaturas que registravam mais de 30ºC em plena manhã, algumas pessoas também foram assistir às partidas. Com o feriado e a praia lotada, a plateia foi presença garantida no evento. Após quatro etapas do Torneio de Bocha na Areia 2018, realizadas em Xangri-lá, Nova Tramandaí, Capão da Canoa e Atlântida, será descoberta a nova dupla campeã no próximo sábado (10), na beira da praia de Atlântida ao lado Bali Hai. Disputarão oito equipes.

O Torneio de Bocha na Areia é uma realização da Rede Pampa de Comunicação, Sistema Fecomércio-SESC/RS e SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida). (Marysol Cooper/ O Sul)

