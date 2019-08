Duplicação da BR 116 inaugura nesta segunda com presença de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro participa, na próxima segunda-feira (12), da inauguração da duplicação da BR 116/RS, na região Sul do Estado. A cerimônia ocorre a partir das 10h, no km 492 da rodovia, na divisa de Pelotas com Turuçu. Pouco antes, às 9h30, Bolsonaro visitará a sede da Ecosul, em Pelotas.

Bolsonaro virá acompanhado do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, além do coordenador da bancada gaúcha, deputado Giovani Cherini (PL) e do presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-116, deputado Afonso Hamm (PP).

