Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

O governador Eduardo leite acompanhou a entrega da estrada. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini O governador Eduardo leite acompanhou a entrega da estrada. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A duplicação da travessia urbana de Taquara foi entregue nesta sexta-feira (20) pelo governador Eduardo Leite. Integrante da ERS-239, a via começa no km 52 e vai até o 54,5, com 2,5 quilômetros de extensão, do entroncamento com a ERS-020 até o início da ponte sobre o arroio Tucanos.

O governador Eduardo Leite, que inaugurou a obra ao lado do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e do diretor-presidente da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), Urbano Schmittt, reforça a importância da obra, que melhora o fluxo e atende uma área populosa.

“Melhora também as condições de segurança, que eram precárias, na medida que tínhamos pista simples. Ainda serão feitas melhorias, como a implementação de uma passarela e de um redutor de velocidade”, afirmou.

A EGR administra trecho da rodovia (do km 13, em Novo Hamburgo, ao km 88, em Riozinho). A obra, executada pela Dobil Engenharia (contrato via licitação), contou com investimento de R$ 17,1 milhões, oriundos da praça de pedágio de Campo Bom.

Ao desafogar o tráfego na passagem urbana de Taquara, a obra concilia o trânsito local com o tráfego da ERS-239. O trecho duplicado conta com uma travessia inferior, ligando as ruas Oswaldo Aranha e Nilo Dias, além de duas interseções.

“Estamos melhorando as condições de tráfego de uma via estratégica, que liga diferentes regiões do Estado com grande importância econômica e turística”, disse o secretário Costella. “Ao mesmo tempo, são melhorias que atendem ao fluxo local, facilitando a entrada e a saída no perímetro urbano de Taquara.”

A ERS-239 é uma das rotas utilizadas para a ligação da Região Metropolitana à Serra e serve como via de escoamento da produção da região. Também recebe o fluxo da Serra ao Litoral Norte.

