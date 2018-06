Duque mantém vantagem na Colômbia

O candidato de direita Ivan Duque está bem posicionado para vencer o segundo turno da eleição presidencial da Colômbia em 17 de junho, segundo pesquisa publicada na terça (5), uma vez que mantém sua liderança de longa data sobre o concorrente de esquerda Gustavo Petro. Duque, que prometeu rever o acordo de paz com as Farc, venceu o primeiro turno realizado em 27 de maio com 39% dos votos.