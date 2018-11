Durante a participação em um programa de televisão, Bolsonaro disse que vai trabalhar por um País em que todos sejam felizes

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou que tem intenção de fazer com que todos vivam bem e em harmonia no Brasil. Segundo ele, é preciso “transformar o nosso País” em um local onde todos consigam conviver mais felizes. O esforço, de acordo com Bolsonaro, é conjunto de todos aqueles que contribuem para o governo eleito. “Tem como transformar o nosso País. Mas não só habitável, mas [um lugar em] que as pessoas possam viver em harmonia e mais felizes”, disse no sábado (10).

Bolsonaro surpreendeu no sábado à noite o empresário e apresentador Silvio Santos, que conduzia o Teleton, uma campanha do SBT em favor de ajuda financeira para a AACB (Associação Brasileira de Assistência para a Criança Brasileira). O presidente eleito ligou direto para o apresentador para pedir doações.

“Sou um fã teu. Tenho acompanhado o Teleton à medida do possível, realmente há um reconhecimento muito grande por parte da sociedade”, disse. “A grande contribuição não é minha. É pedir, respeitosamente, para quem votou em mim ou não, mas é fã do Silvio Santos, que faça uma doação que seja de R$ 5.”

Elogios

Por pouco mais de seis minutos, Silvio Santos conversou, por telefone ao vivo, com Bolsonaro. Fez elogios especialmente à escolha do juiz federal Sérgio Moro para o Ministério da Justiça (que agregará a Segurança Pública e parte do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf).

“O mérito é dele [Sérgio Moro], de atacar o crime organizado”, destacou o presidente eleito. “O homem que nos deu esperança de viver em um país sem corrupção ou com menos corrupção e que possa atacar o crime organizado”, acrescentou.

Silvio Santos agradeceu a Bolsonaro e fez questão de dizer que não o conhece pessoalmente, mas tem uma impressão positiva sobre ele. “A impressão que eu tenho é que é um carioca risonho e brincalhão”. Silvio, inclusive, elogiou bastante Bolsonaro em sua ligação e fez previsões para o futuro do Brasil. “Eu acho que nos próximos oito anos, o senhor vai ficar no governo”, disparou Silvio Santos.

O empresário afirmou ainda que foi a primeira vez que um presidente da República ligou para ele durante o Teleton e pediu que Bolsonaro não anunciasse publicamente o valor da sua doação. “É a primeira vez que um presidente me dá este prazer e teve a gentileza de ligar para mim. Gostaria de parabenizá-lo, sei que o Brasil não é um peso leve”, afirmou Silvio Santos.

Visita de amigos

Bolsonaro recebeu ainda no sábado a visita de quatro amigos de Eldorado (SP), cidade em que passou parte da infância e adolescência. Eles chegaram com um carregamento de cerca de 150 bananas na mala do veículo para o presidente eleito. A fruta é típica do Vale do Ribeira, região da cidade. A entrega foi feita a pedido de Maria Denise, irmã de Bolsonaro, a João Evangelista, amigo de infância do presidente eleito.

O genro de Evangelista é atravessador de bananas e precisava regularizar a documentação no Ceasa (Central Estadual de Abastecimento) do Rio de Janeiro. Denise soube da viagem e pediu as bananas. “Já tinha umas pencas amarelas. Ele e os amigos deles já comeram”, afirmou Evangelista.

Bolsonaro é um defensor dos produtores da região. Durante a campanha, criticou a importação de bananas do Equador. O presidente eleito está desde sexta-feira (09) no Rio de Janeiro. Ele deve retornar para Brasília na segunda-feira (13).

