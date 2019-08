Durante evento em São Paulo, o governador gaúcho voltou a divulgar o Rio Grande do Sul como um Estado atraente para investidores

Durante evento empresarial em São Paulo nessa segunda-feira, o governador gaúcho Eduardo Leite voltou a divulgar os pontos do Rio Grande do Sul que considera atrativos para investidores. Ele recorreu a um telão para exibir um vídeo de propaganda do Estado em setores como agricultura, indústria e inovação, além de oportunidades de negócios.

“Queremos trazer o setor privado como parceiro para promover investimentos que o governo não tem capacidade, trazendo mais agilidade, tecnologia, reequilíbrio das contas e desenvolvimento”, discursou. “O que é público não precisa ser estatal, essa é a nossa lógica. Precisa ser regulado e fiscalizado pelo poder público mas pode ser operado e receber investimentos da iniciativa privada.”

Acompanhado dos secretários Marco Aurelio Cardoso (Fazenda) e Leany Lemos (Planejamento, Orçamento e Gestão), Leite detalhou aspectos como a colonização multicultural do Rio Grande do Sul e o fato de o Estado ser a quarta maior economia do Brasil. Ele mencionou a força da produção industrial e da agropecuária, bem como a existência de parques tecnológicos considerados referências no País.

Como iniciativas adotadas para atrair a iniciativa privada, o chefe do Executivo falou sobre as ações para redução da burocracia, custos logísticos e tributários: “Arrisco dizer que somos o Estado que mais rapidamente avançou nas reformas profundas que precisam ser feitas e vamos em frente, sem medo do enfrentamento, para retomar o equilíbrio fiscal e o crescimento”.

“Na agenda de desenvolvimento, fazem parte das medidas um plano de concessões que envolve editais de duas rodovias, a serem lançados ainda neste ano, e de outros modais rodoviários e hidroviários, as privatizações de três estatais, que gerarão oportunidades nos setores de geração e transmissão de energia, distribuição de energia, distribuição de gás e mineração de carvão; além de um programa de PPPs (parcerias público-privadas) em áreas como infraestrutura, segurança, educação e cultura”.

Presenças

A manifestação de Eduardo Leite foi feita durante o painel “Infraestrutura e Ativos”, que marcou a abertura da 20ª Conferência Anual Santander, que reúne líderes nacionais e cerca de 500 investidores brasileiros e estrangeiros de grande porte. O evento teve por objetivo discutir perspectivas pautas como para a retomada do crescimento econômico no País.

Além do governador mineiro Romeu Zema, a programação contou com a participação dos presidentes do Supremo Tribunal Federal (Dias Toffoli), Câmara dos Deputados (Rodrigo Maia), BNDES (Gustavo Montezano) e Banco Central (Roberto Campos Neto). Também estiveram presentes autoridades federais como o secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, José Salim Mattar Júnior.

(Marcello Campos)

