Durante missa em homenagem a Marisa Letícia, Lula diz não ter ódio de quem o condenou

Em discurso emocionado, nesse sábado, na missa de um ano da morte da ex-primeira dama Marisa Letícia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chorou e prometeu contribuir para a reconstrução democrática brasileira, sem afirmar diretamente que será candidato nas eleições de outubro. O petista criticou membros do Poder Judiciário, mas disse que não tem ódio contra quem o condenou.

“Se (os desembargadores do TRF-4) votaram com ódio, votaram contra um homem que tem muita paz. E eu vou matá-los de ódio justamente por não ter ódio”, disse Lula, ao final da cerimônia religiosa, realizada no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Ao comentar a condenação a 12 anos e 1 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, confirmada pelo TRF-4 no último dia 24, o ex-presidente disse que manterá a calma durante a análise dos recursos a que sua defesa tem direito. Na última sexta-feira seus advogados entraram com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para tentar evitar que ele vá preso após o fim dos recursos no TRF-4: “Vou recorrer com a mesma tranquilidade. Dentro da Justiça tem gente muito mau-caráter, de má fé, essas pessoas não têm vocação para ser juiz”.

No discurso, Lula afirmou que alguns membros do Judiciário atuam como “dirigentes partidários”. No entanto, disse que há outras pessoas “extraordinárias” na Justiça brasileira.

Lula ironizou a decisão do juiz Sérgio Moro que colocou a leilão o tríplex no Guarujá na última semana. Segundo o ex-presidente, qualquer decisão sobre o imóvel deveria ser autorizada por ele, já que a Justiça considerou que ele omitiu a propriedade do apartamento.

O petista não falou diretamente sobre uma eventual candidatura sua à Presidência. Disse que gostaria ser um contribuinte da reconstrução democrática brasileira. Após a decisão do TRF-4, o petista já havia admitido que a participação do PT nas eleições não dependeria de seu nome na cédula.

