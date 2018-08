Durante perseguição policial, um motorista com a carteira de habilitação suspensa invadiu a Universidade de Caxias do Sul

Após uma tentativa de fuga em alta velocidade e com manobras perigosas na noite de quarta-feira (08), em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante um homem por violar a suspensão do direito de dirigir, direção perigosa e desobediência que resultou em acidente de trânsito.

A ocorrência iniciou por volta das 20h40min, quando uma equipe PRF deu ordem de parada a um Omega preto, com placas do município, no quilômetro 151 da BR-116. O motorista ignorou a determinação e iniciou uma fuga pela rodovia. Depois, o veículo saiu da estrada pela rua Aldo Locatelli em alta velocidade, com manobras arriscadas entre outros carros.

Na curva da rua Francisco Getúlio Vargas, o Omega derrapou e atravessou uma parada de ônibus, invadindo o estacionamento da Escola de Ensino Médio e Técnico da UCS (Universidade de Caxias do Sul). O carro derrubou o portão de acesso ao local e foi interceptado. O motorista não ficou ferido.

A viatura da PRF colidiu lateralmente contra o portão. Um policial sofreu lesões leves. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. A Brigada Militar também compareceu ao local para dar apoio à PRF na ocorrência.

A CNH (carteira nacional de habilitação) do homem preso estava suspensa desde 2013 e havia mais de 6 mil reais em débitos no veículo, que estava com o licenciamento vencido desde 2012. A identidade do condutor não foi divulgada.

