Durante quatro dias feira no BarraShoppingSul vai ter os melhores vinhos e diversidade de comidas

Mais uma vez o Centro de Eventos do BarraShopingSul vai reunir os melhores vinhos nacionais e muitas opções gastronômicas de 18 a 21 de julho. Em amplo, adequado e confortável espaço, o público poderá conhecer, degustar e comprar a preços promocionais os produtos de 30 expositores especialmente destacados – entre eles 20 vinícolas com mais de 250 rótulos), quatro food trucks, e outros parceiros desta feira que tem entrada gratuita e funcionamento das 15 às 22 horas.

Entre as atrações da feira está a realização diária de cursos e degustações de vinhos, sendo que as inscrições – gratuitas – podem ser feitas meia hora antes no local e a instalação de estúdio especial para transmissões digitais ao vivo.

No ato de abertura (18) a partir das 20h, a organização do evento entregará a Comenda Amigo do Vinho ao jornalista Clóvis Dias Costa, ao empresário Clóvis Benvenutti, ao Cônsul Geral da Itália no Estado, Roberto Bortot um dos apoiadores da feira e que contará com presença do idealizador do Dia do Vinho Leocir Zambiasi a apresentação da Comenda Italiana Stella Alpina di Canoas.

Expositores

Vinícolas: Cão Perdigueiro, Adolfo Lona, Associação dos Vinhos da Campanha, Marzarotto, Giaretta, Aurora, Lanceiro Negro, Casa Perini, Lovara, Dunamis, Damas Vinhos do Brasil, Weber, Miolo, Nova Aliança, Gran Legado e também, Alambique Bel Vedere, Mercad’oro, Atelier Vincent (pães), importadora Porto a Porto, Carpe Vinum, Grand Cru, Queijos da Região da Canastra, Ruppenthal (queijos e embutidos), Confeitaria Beija Flor, Cassol Queijos, Astória Café, Produtos Coloniais Gabriel, Oca Tupi, Kraus Temperos Naturais, Baldaia Distribuidora, Mandiocas Iguaçu, Keep Cooler e Artesanato Carmem Seibert.

Food Trucks – Good Dog (hot dogs e panchos); Taco Pub (pizzas); Corleone’s (pizzas e calzones) e Petit Poa (cafés, chás, doces e salgados)

Programação

18/07 – Quinta-Feira

17h – Degustação & Palestra

Apresentação de Rótulos Porto a Porto – André Oscar

19h – Degustação & Palestra

Lovara – Da Itália para o Brasil com a enóloga e sommelier Roberta Benedetti

20h – Show com a Comenda Italiana Stella Alpina di Canoas

19/07 – Sexta-Feira

16h – Degustação & Palestra

Excelência em Vinhos Brasileiros com o enólogo e sommelier Arlindo Menoncim

18h – Degustação & Palestra

Nova Aliança – Dicas de harmonização vinhos e pratos do dia a dia com o sommelier internacional Matheus Ribeiro Flores

19h – Show com Adrielle Gauer – violão e voz

20h – Degustação & Palestra

Marzarotto – Vinhos e Espumantes Autorais com a enóloga e sommelier Janaína Massarotto

20/07 – Sábado

16h – Workshop & Degustação

Vinhos da Campanha Gaúcha – com Victória Zara Mercio – Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha

17h – Show com Rosa Franco – violão e voz

18h – Harmonização Vinhos & Queijos Mineiros da Região da Canastra

com o sommelier Eduardo Pozza Tartaro – Aurora & Borges Queijos Artesanais

20h – Harmonização Vinhos & Chocolates Cacau Show

com as sommeliers Esperienza Michelle Landgraf, Marielly Lautert e Taíla Teloeken Finn

21/07 – Domingo

16h – Degustação & Palestra

Tasting best sellers Gran Cru com o sommelier Juliano Ferreira

17h – Show com Rafael Brasil – violão e voz

18h – Degustação & Palestra

Universo dos Espumantes com o enólogo Adolfo Lona e o sommelier Lucca Lona Lorenzi

20h – Degustação & Palestra

Painel Vinhos do Brasil e Casa Perini Experience com a chef e sommelier Michelle Landgraf

