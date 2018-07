Durante um treino da Seleção Brasileira, o lateral-direito Danilo voltou a se lesionar e está fora do Mundial

O lateral-direito Danilo está fora do Campeonato Mundial de Seleções em disputa na Rússia. Ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante o treino dessa quinta-feira, realizado no estádio Central da cidade de Kazan.

De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a contusão foi constatada após o jogador passar por exames de imagem logo após a atividade, que teve portões abertos à imprensa somente durante 15 minutos.

Mesmo lesionado e sem tempo de recuperação até a final do torneio, no dia 15 (se a Seleção passar pela Bélgica nesta sexta-feira e vencer a semifinal), o jogador do Manchester City vai continuar com a equipe brasileira na Rússia.

O atleta de 26 anos foi titular na primeira rodada, quando a equipe verde-e-amarela empatou com a Suíça em 1 a 1. Tudo indicava que ele continuaria no time, mas na véspera do jogo contra a Costa Rica acabou sofrendo uma lesão muscular no quadril direito, problema que o deixou fora por duas partidas.

Ele voltou a ficar à disposição do técnico Tite para o duelo contra o México, realizado na última segunda-feira, pelas oitavas-de-final. Mas amargou o banco de reservas. Para esta sexta-feira, Danilo ficaria como opção para o duelo contra a Bélgica (15h) na Arena Kazan, pelas quartas-de-final do Mundial da Rússia.

Com a contusão de Danilo, o único jogador da posição disponível é o lateral-direito Fagner, que atuou nas três últimas partidas. Ele se apresentou à Seleção Brasileira no dia 21 de maio, ainda em recuperação de uma contusão muscular sofrida em jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.

O titular da posição era, originalmente, o lateral-direito Daniel Alves (Paris Saint-Germain), que sofreu uma lesão no joelho uma semana antes da divulgação da lista de convocados para o Mundial. Assim, acabou cortado da competição.

Caso tenha algum problema com Fagner ou decida substuí-lo durante a partida, Tite terá que improvisar no setor. O treinador já deixou claro que pode utilizar o zagueiro Marquinhos ou o volante Fernandinho na lateral-direita.

Outros casos

As lesões têm sido um problema para a comissão técnica e para o departamento médico da Seleção Brasileira durante a sua estadia na Rússia. Danilo se junta a Marcelo, Renato Augusto, Fred e Douglas Costa, que também se contundiram ou na reta final de preparação ou já durante o Mundial.

Para se ter uma ideia da situação, até essa quinta-feira o escrete Canarinho ainda não havia realizado treinamentos com todos os 23 atletas do grupo à disposição.

