“A duplicação da ERS-118 está a todo vapor e será concluída até o fim do ano que vem”, garantiu o governador gaúcho, que foi até a rodovia para vistoriar as obras

Nessa segunda-feira, o governador Eduardo Leite conferiu de perto as obras de duplicação e restauração da rodovia ERS-118, retomadas há uma semana graças à liberação de um financiamento de R$ 131 milhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Conforme o palácio Palácio Piratini, 70% do trabalho – iniciado em 2006 – está pronto e a conclusão total deve ocorrer até o fim do ano que vem.

O chefe do Executivo percorreu os 21 quilômetros da obra, de Sapucaia do Sul a Gravataí. Ele estava acompanhado do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e dos secretários Juvir Costella (Logística e Transportes) e Leany Lemos (Planejamento, Orçamento e Gestão), além de prefeitos da Região Metropolitana e engenheiros. A comitiva parou em três pontos para ver o andamento da obra, interagir com o pessoal e tirar fotos.

“O serviço está a todo vapor, o que nos deixa muito satisfeitos de ver uma evolução já na primeira semana da retomada e aponta um bom horizonte para confiarmos na conclusão”, pontuou Leite. “Por muito tempo, o problema foi falta de dinheiro e intermitência nos pagamentos. Agora, o recurso está assegurado e segue o fluxo normal de uma obra complexa, em área urbana.”

Considerada prioridade pelo governo do Estado, a duplicação da ERS-118 é considerada pelo governo do Rio Grande do Sul como fundamental para desafogar os problemas de tráfego na Região Metropolitana de Porto Alegre, trazer mais segurança aos usuários e, consequentemente, alavancar o desenvolvimento. “Isso é sinônimo de emprego, renda e mais qualidade de vida”, enalteceu o secretário Costella.

Situação

– Da pista nova (de duplicação), 90% dos serviços foram executados, faltando apenas concluir os acessos aos viadutos Rondon e sobre a ERS-020;

– Em relação à recuperação da pista antiga, 55% das atividades foram realizadas;

– Nas ruas laterais, 75% das obras estão executadas;

Km 5 ao 11

Duplicação e restauração do lote 2 – construtora Sultepa

– Estão concluídas 88% das obras do contrato;

– Da pista de duplicação, 85% dos serviços foram executados;

– Das ruas laterais, 90% dos serviços estão finalizados;

– Falta concluir os acessos à transposição do poliduto da Transpetro.

Km 0 ao 5

Duplicação e restauração do Lote 3 – Construtora Toniolo Busnello

– Aproximadamente 50% concluída;

– A pista de duplicação está com 45% dos serviços realizados;

– A restauração da pista antiga ainda não havia iniciado para não prejudicar o tráfego de veículos;

– As ruas laterais estão com 25% dos trabalhos executados.

Pontes e viadutos

No total, a duplicação da ERS-118 tem oito contratos referentes a pontes e viadutos, sendo que cinco estão com as obras concluídas. A situação de cada é a seguinte:

– Viaduto na avenida Frederico Ritter, em Cachoeirinha: inaugurado em dezembro de 2017;

– Viaduto sobre a avenida Itacolomi (km 18,2, em Gravataí): inaugurado em novembro de 2018;

– Viaduto sobre a avenida Marechal Cândido Rondon (km 12,7, no limite entre Gravataí e Sapucaia do Sul): obra concluída;

– Elevação viaduto sobre a ERS-020 (km 16, em Gravataí): obra concluída;

– Transposição do poliduto da Transpetro (km 9, em Sapucaia do Sul): obra concluída;

– Viaduto sobre a avenida Theodomiro Porto da Fonseca (km 3,2 ao 3,4, em Sapucaia do Sul): 65% executado;

– Pontes sobre o Arroio Sapucaia (Sapucaia do Sul): 70% executadas;

– Viaduto sobre a linha do Trensurb (Km 1, em Sapucaia do Sul): 30% executado, na fase de instalação dos pilares e fundações.

