Com o objetivo de esclarecer dúvidas e apresentar o programa Refaz 2019, a Receita Estadual e a PGE (Procuradoria-Geral do Estado) realizarão nesta segunda-feira uma palestra para advogados e empresas interessadas em regularizar débitos do ICMS. O evento está marcado para as 14h no auditório da OAB em Porto Alegre (Rua Manoelito de Ornellas nº 55, bairro Praia de Belas).