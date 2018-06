Duzentos pontos de LSD foram apreendidos em uma praça na Zona Norte de Porto Alegre

A Polícia Civil realizou, na madrugada desta quarta-feira (06), uma apreensão de drogas sintéticas no bairro IAPI, na Zona Norte de Porto Alegre. A ação da 4ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico ocorreu em uma praça.

De acordo com o delegado Maurício Barison, os policiais civis monitoravam uma entrega de entorpecentes que ocorreria no local quando visualizaram suspeitos em uma motocicleta. “Os suspeitos foram perseguidos e arremessaram a droga. Foram apreendidos 200 pontos de LSD com vários tipos de estampas”, relatou Barison. Os criminosos conseguiram fugir.

“As investigações para identificar os indivíduos suspeitos estão sendo intensificadas”, afirmou o diretor do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Mario Souza. Ele destacou que essa foi mais uma ação policial contra o serviço de tele-entrega de drogas.

Assaltante

Em cumprimento a um mandado de prisão em razão de sentença condenatória definitiva, um homem de 36 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (06), no bairro Santana, em Porto Alegre.

De acordo com o delegado Arthur Raldi, o indivíduo foi condenado a 17 anos e cinco meses de prisão por roubo. “Ele possui uma extensa lista de antecedentes por diversos roubos majorados, de veículos, de cargas, a estabelecimentos comerciais e outros”, relatou o delegado.

O criminoso também tem antecedentes por sequestro, formação de quadrilha, porte irregular de arma de fogo de uso restrito, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso, entre outros crimes.

