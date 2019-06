“É a criança mais linda que eu já vi!”, afirma Tatá Werneck após ultrassom

A atriz, humorista e apresentadora Tatá Werneck publicou na, ultima terça-feira (4), em suas redes sociais sobre a sensação de saber como será seu bebê em ultrassom. Há aproximadamente dois meses, ela anunciou o sexo do primeiro filho — filha, na verdade.

Através do Twitter, a futura mamãe contou que nem sempre entendeu as mulheres grávidas encantadas com as imagens vistas nos exames. “Olhava as fotos das ultras das pessoas e pensava ‘nossa, onde que tão vendo um pé aí?’ Achava uma imagem estranho”, disse ela. Logo após explicou como a sua gestação a fez enxergar tudo de uma forma diferente.

Olhava as fotos das ultras das pessoas e pensava nossa onde que tão vendo um pé aí? Achava uma imagem estranha. Corta para minha ultra “MEU DEUS que pé perfeito! Olha que linda! É a criança mais linda que eu já vi! Esse pé, não é pq é minha filha , mas é o mais bonito das ultras” — Tata werneck (@Tatawerneck) June 4, 2019

A humorista, que já está no quarto mês de sua gestação, vem chamando atenção nos últimos dias por conta de sua silhueta. Em outra publicação, Tatá ironizou quem considerou sua barriga grande demais. “Que comecem as médicas sem diploma do Instagram”, disse ela.

Deixe seu comentário: