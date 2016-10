É amanhã a grande festa dos 50 anos da Caiçara

O aniversário de 50 anos da Rádio Caiçara vai fazer parte da Festa Nacional da Música 2016. Uma série de shows com artistas de diferentes estilos e donos de grandes sucessos poderá ser conferida no Palco Cidade da Música, no Anfiteatro Pôr do Sol, no domingo (16), a partir das 13h, sob o comando do apresentador Sérgio Zambiasi.

Entre as atrações já confirmados estão MC Guimê, Sérgio Reis, Grupo Zueira, Turma do Pagode, Rodrigo Ferrari, MC Dudinha, Cabral DJ, Gabriel Farias, Sandro Coelho, Kelli Santiago e Os Federais. O evento é aberto ao público e contará ainda com uma ação especial, promovida pelo Sistema Fecomércio-Sesc/RS voltada à saúde.

Verificação da pressão arterial; testes de glicemia capilar e distribuição de senhas para mamografia para prevenção do câncer de mama fazem parte das atividades que serão oferecidas, das 9h às 13h, para incentivar a saúde e o bem-estar dos cidadãos da Capital.

Confira a programação da festa de 50 anos da Rádio Caiçara:

9h às 13h – Ações do Sistema Fecomércio/Sesc

Verificação da pressão arterial

Testes de glicemia capilar

Avaliação do IMC (Índice de Massa Corporal)

Avaliação Respiratória

Testes de acuidade visual, com distribuição de senhas para oftalmologia

Orientações de promoção à saúde bucal, com distribuição de escovas de dente

Orientações de prevenção ao câncer de mama, com distribuição de senhas para mamografia

Orientação de prevenção às DSTs/AIDS (doenças sexualmente transmissíveis), com distribuição de preservativos masculinos

Quick massagem

13h às 19h – Show musical da Rádio Caiçara

