É amanhã o grande desfile dos campeões

Todos os dias, os animais estão sendo julgados no Parque, exibindo suas performances de raça. Amanhã acontece o grande desfile dos campeões. Aqui, algumas imagens registradas por Jackson Ciceri, fotógrafo do jornal O Sul, revelam um pouco do que pode ser visto no Parque, de animais à artesanato e agricultura familiar. Atrações para todos os públicos, até domingo, dia 04 de setembro.

