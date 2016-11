“É campeão”: torcida lota estádio da Chapecoense em homenagem às vítimas

O clima de luto e emoção enchem a cidade e o estádio da Chapecoense desde as primeiras horas desta terça-feira (29). Familiares de jogadores e torcedores – cerca de 10 mil pessoas – se misturaram em meio a homenagens, preces e também gritos de “é campeão”, que vinha das arquibancadas.

O estádio em Chapecó virou ponto de encontro da população de quase 200 mil habitantes no interior de Santa Catarina. Muitas lágrimas e rezas – com presença de um pastor – marcam o início da noite na arena do time catarinenses. No sistema de som, o locutor passa informações – por exemplo, que equipe de médicos e diretores do clube estão a caminho de Medellín para a liberação de corpos – para o público que fez caminhada até o estádio da Chapecoense.

Nas cadeiras do estádio, torcedores cantam o nome de todos os jogadores falecidos. Os familiares de Gimenez, lateral que está entre os 71 mortos do avião, se abraçavam no meio do gramado antes da formação de um enorme círculo de amigos e de torcedores da Chapecoense.

Na noite desta quarta-feira, no horário do jogo, novamente centenas de torcedores vão se reunir no estádio para fazer vigília no estádio da Chapecoense.

A tragédia que comoveu o país e o mundo aconteceu nesta madrugada de terça-feira. O avião que levava a delegação da Chapecoense, convidados e jornalistas para o primeiro jogo da final da Sul-Americana perdeu sinal com a torre do aeroporto José María Córdova, em Medellín. A queda ocorreu por volta de 22h (horário local, por volta de 1h no horário de Brasília). Morreram 71 pessoas entre atletas, membros do departamento de futebol, diretoria, convidados, jornalistas e tripulação. Seis pessoas sobreviveram. (AG)

