“É de se estranhar tal comportamento em um homem que se diz cristão”, responde presidente da OAB a Bolsonaro

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, demonstra “crueldade e falta de empatia”. A declaração foi feita nesta segunda-feira (29) , após Bolsonaro afirmar que poderia explicar como o pai de Santa Cruz desapareceu durante a ditadura militar.

O presidente da OAB afirmou que o presidente da República demonstra seu desconhecimento sobre a diferença entre público e privado, e disse estranhar essa atitude de “um homem que se diz cristão”. Santa Cruz finalizou sua declaração afirmando que o que une a sua geração com a do pai é o compromisso com a democracia, goste ou não o presidente do país.

O pai do líder da Ordem era Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, desaparecido em fevereiro de 1974, após ter sido preso junto de um amigo por agentes do DOI-Codi, órgão de repressão da ditadura militar.

Confira as declarações do presidente da OAB:

Lamentavelmente, temos um presidente que trata a perda de um pai como se fosse assunto corriqueiro – e debocha do assassinato de um jovem aos 26 anos.

Meu pai era da juventude católica de Pernambuco, funcionário público, casado, aluno de Direito. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) July 29, 2019

O que realmente incomoda Bolsonaro é a defesa que fazemos da advocacia, dos direitos humanos, do meio ambiente, das minorias e de outros temas da cidadania que ele insiste em atacar. Temas que, aliás, sempre estiveram – e sempre estarão – sob a salvaguarda da Ordem. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) July 29, 2019

