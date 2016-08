É hoje a grande festa do agronegócio

Tradicional evento do calendário gaúcho e da Expointer, o Troféu Senar- O Sul, em sua 14 edição, estará premiando mais uma vez personalidades e empresas que se destacaram ao longo do ano pelos seus feitos em prol de um dos setores que mais contribui para alavancar o desenvolvimento da economia brasileira, o agronegócio.

A solenidade de premiação acontece hoje à noite, nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, reunindo autoridades, lideranças setoriais e convidados do cenário local e nacional, numa realização da Rede Pampa de Comunicação em parceria com o SENAR-RS, Sistema Fecomércio, Icatu Seguros, Mapfre Seguros e Sicredi.

Homenageados

O nome dos homenageados é revelado apenas no momento da entrega dos prêmios, seguido sempre de muita expectativa pelo mercado. Serão diversas categorias destacadas. A escolha parte de um comitê formado não apenas pelo SENAR-RS, mas também pela FARSUL (Federação da Agricultura) e Casa Rural, todos integrantes do Sistema FARSUL. “Nós elencamos nomes até chegar a uma indicação”, aponta o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Gilmar Tietböhl. No ano passado, como diferencial, o Troféu Senar- O Sul prestou uma homenagem póstuma ao ministro da agricultura, Mendes Ribeiro. Segundo ele, o número de premiações e suas denominações também mudam anualmente, ajustadas ao momento vivenciado pelo setor.

Na avaliação do diretor superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl, “uma premiação deste tipo é importante porque quem recebe é porque se destacou de alguma forma junto ao segmento e vê, através desta distinção, o resultado de seu trabalho, de sua produção”. Além disso, Tietböhl analisa a repercussão do prêmio junto à sociedade, pois revela a outras pessoas o que vem sendo feito qualitativamente no meio rural. “É um, reconhecimento a quem se destaca no meio”, aponta.

O Troféu

O troféu é uma criação da artista plástica Glorinha Corbetta. A peça, em bronze, traduz a união e a força do homem na luta do campo, numa reiteração de sua coragem, determinação e garra para vencer os desafios do cotidiano. O slogan da premiação este ano é “homenagem àqueles que, com eficiência, enriquecem a terra e alimentam os povos”.

Presenças

O governador José Ivo Sartori e a primeira dama Maria Helena Sartori, o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, os ministros Blairo Maggi (Agricultura), Ricardo Buryaile (Agroindústria/Argentina), Tabaré Aguerre (Ganaderia,Agricultura/Uruguai), Ronaldo Nogueira de Oliveira (Trabalho) já confirmaram presença.

