É irônico que o maior camisa 10 da história da Seleção Brasileira esteja em fisioterapia para ir à Copa do Mundo na Rússia assim como o atual, Neymar, que se recupera de uma fratura no pé

Chegou o momento em que os médicos tiveram de tratar Pelé como Edson. Ele precisava de um chacoalhão no tratamento da fisioterapia. “Se você não melhorar, não vai para a Copa na Rússia.”

Bastou para Pelé voltar a ser Pelé. Ele está em tratamento para se recuperar de mal sucedida cirurgia de implante de prótese no quadril, em] 2012. Depois disso, passou por mais duas operações.

Ainda reclama de dores, mas mostra significativa melhora na capacidade de locomoção. Em entrevista à Folha, em 2016, chegou a dizer ter sido vítima de erro médico, algo que foi descartado.

É irônico que o maior camisa 10 da história da seleção brasileira esteja em fisioterapia para ir à Rússia assim como o atual, Neymar, que se recupera de fratura no pé.

Pelé dá o máximo de si para poder viajar porque considera ser a hora de tirar o pé do acelerador. Seus compromissos comerciais estão em queda, mas não por falta de convites – recebe centenas a cada ano. Aos 77 anos e com restrições físicas, ele sabe que se aproxima a hora de parar.

Pelé iria a Moscou na semana passada para acompanhar o amistoso da Seleção Brasileira, mas torceu o joelho na véspera da viagem.

A recomendação médica foi que ficasse descansando e evitasse um voo de 14 horas. Ele continua com as sessões de fisioterapia quase diárias. Só não as faz quando está fora de casa.

A Folha apurou com pessoas próximas a Pelé que ele não quer passar a mesma imagem do sorteio dos grupos para o Mundial, em dezembro do ano passado.

Na ocasião, entrou no auditório do Palácio do Kremlin, em Moscou, de cadeira de rodas. Recebeu carinho até do antigo desafeto Maradona. Mas não faz parte da imagem de super-homem que o jogador eleito o atleta do século em 1981 gosta de passar.

Ele poderia ter chegado ao auditório em um andador, segundo pessoas presentes ao sorteio. Apenas não fez isso porque a distância entre a entrada do palácio e o auditório era grande, levaria tempo demais e ele teria de fazer muito esforço para percorrê-la.

Por causa do problema no quadril e dificuldades renais (ele afirma ter retirado um rim quando ainda era atleta profissional), o ritmo de compromissos como garoto-propaganda tem sido menor.

Se puder comparecer ao evento de carro, até pode aceitar. Foi o que aconteceu na cerimônia de lançamento do Estadual do Rio deste ano, quando fez o trajeto por terra, tendo como motorista Pepito Fornos, seu fiel escudeiro.

Marca registrada

A marca Pelé é administrada pela Legends 10 desde 2012, quando a agência americana comprou a Prime, empresa que tinha os direitos sobre a imagem do ex-jogador.

A Legends pertence ao empresário inglês Paul Kemsley, dono do New York Cosmos, onde o brasileiro jogou de 1977 a 1979. A companhia cuida da agenda de Pelé que, até anos atrás, era frenética. Ele chegava a ter dez compromissos publicitários por mês.

Era um negócio altamente lucrativo porque tê-lo como garoto propaganda pode custar à empresa interessada entre R$ 2 milhões e R$ 4 milhões. Sem contar o valor com aparições remuneradas em festas e eventos especiais.

Aos poucos, a agenda vai sendo reduzida para acomodar as restrições físicas. Atualmente são dois compromissos por mês. Dependendo da situação, três, no máximo.

O que Pelé gostaria agora é de se aproximar à nova diretoria do Santos. Ele se reuniu no início de fevereiro com o presidente José Carlos Peres para falar do assunto.

A ideia é que o ex-jogador seja uma espécie de presidente de honra do clube. Os dois já haviam conversado por telefone logo após Peres ter sido eleito, em dezembro do ano passado.

