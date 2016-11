É neste domingo (04/12) a final estadual do Circuito Sesc/ Caixa de Corridas em Torres

Aproximadamente mil atletas de diversas cidades do Rio Grande do Sul estarão reunidos em Torres, neste (04/12), com o mesmo objetivo: disputar a final estadual do Circuito Sesc/ Caixa de Corridas 2016. A largada da prova está programada para as 8h, com saída ao lado do Hotel Sesc Torres.Ao longo do ano, entre fevereiro e novembro, foram realizadas 14 etapas locais e classificatórias, somando pontos para o ranking geral. Mais informações, percurso e regulamento podem ser obtidos pelo site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas.

O Circuito Sesc/ Caixa de Corridas tem como objetivo promover a qualidade de vida dos empregados do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e da comunidade em geral através do esporte. A prova final será realizada na categoria Adulto (a partir de 16 anos) com distâncias de 3km, 5km e 10km. O Circuito Sesc/Caixa de Corridas conta com rankings individual e por equipe, que registra a pontuação acumulada ao longo do Circuito, para que, no final, sejam conhecidos os campeões nas categorias Comerciário e Usuário/ Empresário, Masculino e Feminino.

Durante o ano, receberam as etapas classificatórias as seguintes cidades: Atlântida Sul, Caxias do Sul, Camaquã, Santa Maria, Rio Grande, Porto Alegre, Uruguaiana, São Leopoldo, Santana do Livramento, Ijuí, Pelotas, Torres, Gramado e Santa Cruz do Sul. O Circuito de Corridas é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com a Caixa Econômica Federal e com o apoio da Água Vitta. A final estadual conta com apoio da Ulbra Torres, Prefeitura Municipal e Brigada Militar.

Final estadual do Circuito Sesc/Caixa de Corridas 2016 – Torres/RS

Data: 4 de dezembro ( )

Horário: 8h

Local: Ao lado do Hotel Sesc Torres

Regulamento no site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas

