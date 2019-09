É neste sábado! Rádio Grenal faz primeira transmissão com equipe exclusivamente formada por mulheres

Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, uma rádio levará ao ar uma jornada esportiva de futebol com uma equipe exclusivamente formada por comunicadoras: a narração da partida será de Valéria Possamai, os comentários de Ana Aguiar, a reportagem de Bárbara Assman e Paula Cardoso será a convidada especial.

A diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, que há 30 anos foi uma das primeiras jornalistas a cobrir futebol, afirma que “ao mesmo tempo em que festejamos este protagonismo da Rádio Grenal, já planejamos a próxima novidade, que vai surpreender e encantar nossos ouvintes. Particularmente, participar deste momento, com nova geração de comunicadoras, é ter certeza de que cada obstáculo vencido foi para criar esta ponte para o futuro”, afirmou.

Além disso, em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol, e com Grêmio e Internacional, a Rádio Grenal fortalecerá a campanha da Prefeitura de Porto Alegre “Tudo Vira Brinquedo, Fazendo juntos uma infância mais feliz”. A emissora convida o público que vai assistir a partida a levar brinquedos para doação.

A primeira dama da Capital, Tainá Vidal, que estará na cabine de transmissão com a equipe, declarou que “esta ação demonstra a sensibilidade e solidariedade dos comunicadores e da direção da Rede Pampa. As doações serão entregues às quase 800 crianças assistidas pelas instituições da Fundação de Assistência Social e Cidadania”, disse.

Serviço da transmissão pela Rádio Grenal

Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino – Inter X Grêmio

Sábado, 21 de setembro, a partir das 14 horas

Local: Sede Campestre do SESC (Av. Protásio Alves, 6220)

Equipe de jornada:

Narração: Valéria Possamai

Comentários: Ana Carolina Aguiar

Reportagens: Bárbara Assmann

Serviço especial: Paula Cardoso

Direção: Marjana Vargas