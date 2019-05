É neste sábado: workshop da prática “Ho’oponopono”, que ajuda a libertar de traumas incosncientes

A especialista em física quântica, Lídia Sabbatini, coordena um workshop sobre a prática do Ho’oponopono” em Porto Alegre. O método havaiano é utilizado para limpar memórias e traumas do inconsciente que prejudicam o dia a dia do paciente, podendo atrapalhar no cotidiano, nos relacionamentos e no trabalho.

Considerada como uma filosofia, a prática é utilizada em todo o mundo, e demonstra resultados transformadores àqueles que praticam. “Ela tem o poder de livrar quem a pratica das recordações que poluem a mente e envenenam o coração, alimentando a mágoa, ressentimentos e feridas, bem como recordações que insistem em sistematizar uma versão diferente da nossa própria”.

SERVIÇO:

O que? Workshop Ho’oponopono

Com quem? Lídia Sabbadini

Quando? 25 de maio (sábado)

Onde? Hotel Plaza São Rafael – Porto Alegre

Que horas? 14h as 17h

Informações e inscrições (51) 99115-2090