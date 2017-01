É preciso correr

O governador Fernando Pimentel foi o primeiro a calcular. Chegam a 85 bilhões de reais, só para Minas Gerais, os efeitos de decisão do Supremo Tribunal Federal que manda a União ressarcir aos estados as perdas com a Lei Kandir. O Rio Grande do Sul, um dos mais prejudicados com o calote, precisa seguir o mesmo caminho.

PROMESSA E DÍVIDA

Criada em 1996, a Lei Kandir isentou impostos estaduais nas exportações. Os governadores da época caíram na promessa da devolução que ocorreu de forma minguada. O valor total fará com que o Ministério da Fazenda tenha de sentar à mesa para negociar em situação de inferioridade.

SEMPRE CONTRA

Quando o governador Tarso Genro assumiu, em 2011, a bancada do PMDB na Assembleia Legislativa votou a favor do projeto que mudava a estrutura administrativa. É prática adotada pela maioria dos partidos para viabilizar a nova gestão. O PT costuma ser exceção, votando contra quando está fora do poder. Repetiu a tática em relação às propostas do prefeito Nelson Marchezan Júnior.

VAI A REBOQUE

A defesa do PT que faz o presidente nacional Carlos Lupi provoca desconforto no diretório metropolitano do PDT. A queda de sete para três vereadores na bancada de Porto Alegre, de 2012 a 2016, é atribuída por lideranças trabalhistas, entre outros motivos, ao que consideram erros de linha e escolha.

SAÍRAM

Deixaram a Câmara 21 deputados federais: 17 assumiram como prefeitos e quatro como vice-prefeitos. Foram seis do PMDB; quatro do PSDB; dois do PP; dois do PT; dois do PTB; dois do PR; um do DEM; um do PRB e um do PTN.

A ESCOLHA CERTA

O presidente Michel Temer não irá ao Fórum Econômico de Davos, que se realizará de 17 a 20 deste mês. O Brasil será representado pelo ministro Henrique Meirelles, o homem certo no lugar certo. É conhecido e reconhecido por sua experiência como banqueiro. Falará no mesmo nível dos demais participantes. Um dos temas será a Reforma do Capitalismo de Mercado. Dá para imaginar o resultado…

EM TORNO DA MESA

A Europa enfrenta inverno rigoroso e a temperatura mínima em Davos, ontem, foi de 8 graus negativos. Os donos do capital vão debater temas vagos sem dispensar os melhores e mais encorpados vinhos do mundo.

AUMENTO

O piso salarial nacional do magistério sobe de 2 mil e 135 reais para 2 mil e 298 reais este ano. Quantia que poucos Estados pagarão. Professores não param de recorrer à Justiça e, em breve, a conta dos precatórios vai engordar muito.

PARA CONFERIR

O alto grau de irresponsabilidade de motoristas no trânsito impulsiona o andamento de projeto no Senado para exigir avaliação psicológica não só na primeira habilitação, como também nas renovações.

RAPIDEZ

Ao final do terceiro dia do ano, o Jurômetro atingiu 3 bilhões e 500 milhões de reais. O placar eletrônico registra, em tempo real, o valor pago para rolar a dívida do governo federal.

RÁPIDAS

* Depois da posse, marketing não adianta. O que resolve é governar.

* Nelson Rodrigues dizia: “O subdesenvolvimento não se improvisa. É obra de séculos.”

* Os processos de acusados na Operação Lava Jato mais parecem um resumo do Código Penal.

