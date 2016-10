“É preciso respeitar o direito do eleitor”, diz ministro Gilmar Mendes sobre escolas ocupadas

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Gilmar Mendes, disse neste sábado (29), ao ser questionado sobre ocupações de estudantes nas escolas, que protestos são legítimos, mas devem levar em conta o direito do eleitor. Por causa das ocupações, Tribunais Regionais Eleitorais tiveram que mudar em oito cidades o local de votação deste segundo turno, que será realizado neste domingo (30).

Mendes deu a declaração após evento na sede do TSE, em Brasília, no qual ele assistiu à verificação das assinaturas dos sistemas de informática que serão usados no pleito do domingo. Após o trâmite, o ministro foi questionado por jornalistas sobre a opinião dele a respeito do fato de que milhares de eleitores serão afetados pela ocupação das escolas na votação do segundo turno.

“Sem dúvida nenhuma isso precisa ser pensado. Acho que é legítimo que se façam protestos, mas é preciso respeitar também direitos que devam ser exercidos. É preciso que haja a devida medida e nós devemos pensar nisso de uma maneira crítica”, disse o ministro.

Ocupações

As seções eleitorais modificadas em razão das ocupações estão no Espírito Santo (Serra e Vitória), em Goiás (Anápolis e Goiânia) e em Pernambuco (Recife), informaram nesta quinta-feira (27) os TRE (Tribunais Regionais Eleitorais) dos respectivos estados. Não foi divulgado o número de eleitores afetados pela mudança. Na semana passada, pelo mesmo motivo, o TRE do Paraná já havia alterado o local de votação de 700 mil eleitores em Curitiba, Maringá e Ponta Grossa, onde haverá o segundo turno.

Mendes disse acreditar em eleições mais pacíficas neste domingo em comparação com o primeiro turno, quando houve uma onda de violência no Maranhão, com ônibus e escolas incendiadas, além de ataques a candidatos em pelo menos 12 estados. (AG)

