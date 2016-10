“É preciso respeitar o direito do eleitor”, diz o ministro Gilmar Mendes sobre as escolas ocupadas

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Gilmar Mendes, disse, ao ser questionado sobre ocupações de estudantes nas escolas, que protestos são legítimos, mas devem levar em conta o direito do eleitor. Por causa das ocupações, Tribunais Regionais Eleitorais tiveram que mudar em oito cidades o local de votação deste segundo turno, realizado neste domingo.

Mendes deu a declaração após evento na sede do TSE, em Brasília, no qual ele assistiu à verificação das assinaturas dos sistemas de informática que serão usados no pleito. Após o trâmite, o ministro foi questionado por jornalistas sobre a opinião dele a respeito do fato de que milhares de eleitores serão afetados pela ocupação das escolas.“Sem dúvida nenhuma isso precisa ser pensado. Acho que é legítimo que se façam protestos, mas é preciso respeitar também direitos que devam ser exercidos. É preciso que haja a devida medida e nós devemos pensar nisso de uma maneira crítica”, declarou Mendes.

