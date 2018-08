Eagles supera o cantor Michael Jackson e tem o álbum mais vendido de todos os tempos

O álbum de maiores sucessos dos Eagles passou “Thriller”, de Michael Jackson, e se tornou o mais vendido da história.

A Associação da Indústria Fonográfica da América disse à Associated Press na segunda-feira (20) que o álbum dos Eagles – “Greatest Hits 1971-1975” – alcançou 38 milhões de cópias vendidas e transmissões via streaming.

O álbum foi lançado em 1976 e leva “Thriller”, de Jackson, com 33 milhões de cópias, ao segundo lugar.

Eagles também em terceiro

A associação também disse que “Hotel California”, também dos Eagles, lançado em 1977, tem hoje 26 milhões e o torna o terceiro álbum mais vendido de todos os tempos.

A última vez que a associação registrou as vendas do álbum de maiores sucessos dos Eagles foi em 2006, quando o disco tinha 29 álbuns platina (equivalente a 29 milhões de cópias vendidas). As vendas e os streamings de “Thriller” foram atualizados pela última vez no ano passado.

“Somos gratos por nossas famílias, nossa equipe, as pessoas no rádio e, acima de tudo, os fãs leais que ficaram conosco durante os altos e baixos de 46 anos. Tem sido um passeio e tanto ”, disse o vocalista Don Henley em um comunicado.

O status de platina da associação já foi equivalente a vender um milhão de álbuns ou músicas, mas em 2013 a empresa começou a incorporar streaming do YouTube, Spotify e outros serviços de música digital para determinar a certificação de álbuns e músicas.

O Eagles começou em Los Angeles no início dos anos 70 e dominou as paradas de rock e country, com sucessos como “Hotel California” e “Take It Easy”.

Eles se separaram em 1980, voltando 14 anos depois, com Henley e Glenn Frey sendo os únicos membros originais restantes. Frey morreu em 2016, mas a banda vencedora do Grammy continua em turnê.

