Ecobarreira do Arroio Dilúvio ganha lixômetro

A Ecobarreira do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga, conta agora com um “lixômetro”. Entregue nesta sexta (13), o painel de LED, vai exibir quantas toneladas de resíduos deixaram de desaguar no Guaíba, além de mensagens de educação ambiental e propagandas das empresas patrocinadoras. No painel de três metros de largura por um de altura, a população poderá ter acesso a números atualizados.

