A Ecobarreira evitou que 106.140 quilos de resíduos fossem parar no Guaíba, desde a inauguração, em 30 de março, até esta quinta-feira (8). São milhares de garrafas plásticas, sacos, madeiras, animais mortos, móveis que foram impedidos de seguir o curso das águas pelo equipamento instalado no Arroio Dilúvio, entre as avenidas Borges de Medeiros e Edvaldo Pereira Paiva.

A implantação da Ecobarreira surgiu a partir de um projeto criado por Luiz Carlos Zancanella Júnior, vice-presidente da empresa Safeweb Segurança da Informação Ltda., e conta com o apoio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam) e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Os resíduos são coletados pelo DMLU, evitando que poluam as águas do Guaíba. O controle do equipamento é feito pela Safeweb, que fez a instalação, a qual foi coordenada pelo Departamento de Esgotos Pluviais. A estrutura teve um investimento de R$ 250 mil na obra civil, valor custeado pela empresa.

Conforme estabelece o novo Código Municipal de Limpeza Urbana, jogar, descartar ou abandonar resíduos nas margens ou dentro de rios, córregos e arroios é considerado multa gravíssima, e o infrator fica sujeito à multa de até R$ 5.256,14.

