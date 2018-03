Ecobarreira já retirou mais de 376 toneladas de resíduos do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Instalada em março de 2016 no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, a Ecobarreira impede que resíduos contaminem as águas do Guaíba. Até o momento, o equipamento já retirou 376,5 toneladas de resíduos do local, segundo a prefeitura.

Entre os materiais, há predominância de plásticos, isopor, folhas, galhos, madeiras e lodo. Até animais mortos já foram removidos. A Ecobarreira está instalada na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga, no bairro Praia de Belas. Diariamente, os rejeitos são erguidos pelas gaiolas do equipamento e coletados pelas equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). Os mesmos são encaminhados para o aterro sanitário localizado no município de Minas do Leão, a 100 quilômetros da Capital.

Para o titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, a Ecobarreira incentiva ações de educação ambiental e tem sido essencial à conservação do Guaíba. “O trabalho realizado efetivamente a favor da não contaminação do Arroio Dilúvio impede que os descartes irregulares cheguem ao lago”, declarou.

Conservado e coordenado pelo Instituto Safeweb, o projeto tem o apoio da prefeitura de Porto Alegre e do professor Gino Gehling, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

