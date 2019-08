Economia: Brasil cai seis pontos no Indicador de Clima Econômico da América Latina

O Brasil caiu seis pontos no Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina. O dado foi levantado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), em parceria com o instituto Alemão Ifo.

De acordo com as informações divulgadas, o ICE passou de 56,5 pontos para 50 pontos entre abril e julho deste ano. O Indicador da Situação Atual (ISA) continuou negativo, em 75 pontos.

A pesquisadora associada da FGV, Lia Valls, afirmou que a aprovação da reforma da Previdência pode alterar o cenário econômico do país, mas que este não é o único fator. A pesquisadora apontou, também, que ainda não é possível avaliar o impacto da liberação do FGTS. Para ela, investimentos em obras de infraestrutura provocariam reflexo positivo na economia do país, mas o governo não tem dinheiro para isso.

No ranking de clima econômico da América Latina, o Brasil se manteve na sexta colocação entre 11 países. O ICE Mundial, que estava negativo 2,4 pontos em abril, sofreu nova queda e passou a -10,1 pontos.

