Economia brasileira deve receber injeÃ§Ã£o de atÃ© 30 bilhÃµes de reais com saques de contas inativas do FGTS

O Ministério do Trabalho estima que os saques de recursos mantidos nas contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) até dezembro de 2015 devem injetar até 30 bilhões de reais na economia até o fim deste ano. A liberação foi anunciada em dezembro do ano passado pelo presidente Michel Temer.

A possibilidade de sacar os recursos mantidos em contas inativas é mais uma medida do governo federal para tentar reaquecer a economia e reverter a recessão que atinge o País.

Conforme o Ministério do Trabalho, atualmente existem 18,6 milhões de contas inativas há mais de um ano, onde estão depositados 41 bilhões de reais. Elas pertencem a 10,1 milhões de trabalhadores. As regras para o saque ainda vão ser definidas pelo governo.

