Economia brasileira encolhe 0,09% em julho

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), caiu 0,09% em julho na comparação com o mês anterior, informou a autoridade monetária nesta segunda-feira (19).

A comparação é feita já descontando as diferenças sazonais entre os meses de junho e julho. Em relação a julho de 2015, o indicador registrou um tombo de 5,2% e, em 12 meses, acumula queda de 5,65%.

O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a Selic (taxa básica de juros da economia brasileira). Com o menor crescimento da economia, por exemplo, teoricamente haveria menos pressão inflacionária. Atualmente, os juros básicos estão em 14,25% ao ano, o maior nível em dez anos.

Comentários