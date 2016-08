Economia brasileira encolhe pelo sexto trimestre seguido

No segundo trimestre deste ano, a economia brasileira continuou em queda. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB (Produto Interno Bruto) recuou 0,6% em relação ao trimestre anterior. Esse é o sexto trimestre seguido de queda. Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 1,5 trilhão.

Entre os setores cujos desempenhos entram no cálculo do PIB, a agropecuária registrou a maior queda, de 2%, seguida pelos serviços, que recuaram 0,8%. Apenas a indústria, que vinha apresentando resultados seguidamente negativos, teve uma leve alta de 0,3%. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o tombo é de 3,8%. No ano, o PIB acumula queda de 4,6% e, em quatro trimestres, de 4,9%.

As previsões divulgadas já indicavam que o resultado seria negativo. Para 2016, os economistas do mercado financeiro preveem que o nível de atividade econômica neste ano feche em queda de 3,2%, segundo o Boletim Focus mais recente divulgado pelo Banco Central. A projeção do FMI (Fundo Monetário Internacional) está em linha com a do mercado brasileiro. Em relatório divulgado em julho, o fundo disse que espera que a economia brasileira encolha 3,3% em 2016. (AG)

