Acontece Economia compartilhada para imóveis de férias se renova e apresenta crescimento de 15% este ano

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Para Ronaldo Fagundes, CEO da empresa, aí reside seu principal diferencial Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma residência de férias sem o custo de uma residência de férias. Parece uma equação sem solução, porém, desde 2010, no Brasil, o conceito de multipropriedade – também chamado de propriedade compartilhada ou ainda de cota ou fração imobiliária – vem crescendo no turismo e evoluindo, especialmente com a difusão de outros exemplos de economia compartilhada e o crescimento da atividade turística interna.

O fato de ter se desenvolvido durante anos de recessão econômica e crise no setor imobiliário demonstra sua pujança, atrelada ao sonho de uma segunda residência, agora para férias. Tal movimento exigiu, inclusive, a modernização da legislação, e a atividade foi ratificada pela Lei Federal 13.777, de 2018, dando mais segurança a todas as partes envolvidas, especialmente os consumidores.

Na prática, funciona da seguinte maneira: uma mesma unidade imobiliária é dividida em várias frações e vendida para diferentes proprietários, que recebem a escritura correspondente e, de acordo com o contrato celebrado, têm um determinado número de semanas que podem ou usufruir daquela unidade inteiramente ou locá-la para terceiros via o administrador da propriedade – que, geralmente, é um resort com farta infraestrutura de lazer, além de estar localizado em um atrativo destino de férias. Em alguns casos, é possível ainda trocar as semanas a que se tem direito com proprietários de outras unidades em destinos distintos, via empresas como a RCI, gigante do setor de intercâmbio de férias.

De acordo com o Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades 2019, há hoje 92 empreendimentos de multipropriedade (46 deles em funcionamento) em 45 cidades de 16 estados. A região Nordeste lidera, com 25 empreendimentos, seguida pelas regiões Centro-Oeste (23), Sudeste (21), Sul (18) e Norte (5). Em termos de cidades, Caldas Novas (GO) está à frente, com 19, seguida de Gramado (RS), com 7, e Natal (RN), com 6. Isso representa, segundo o estudo, R$ 22,3 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas) projetado, levando-se ao possível cenário, até 2023, de cerca de 16,5 mil unidades em operação. Em 2019, houve um crescimento de 15% no setor em relação ao ano passado.

O perfil do público da multipropriedade no Brasil é composto, ainda segundo o estudo, de 36,4% de pessoas na faixa dos 36 aos 40 anos, sendo 72,7% deles casados com filhos. O preço médio de cada fração foi de R$ 51 mil em 2019.

A mais nova empresa a operar no setor é a Prime Vacation, criada em Gramado, em 2016. Como fruto de um momento mais amadurecido do mercado de multipropriedade, decidiu se responsabilizar por todas as fases dos projetos que comercializa: incorporação, desenvolvimento, jurídico, inteligência de negócio, marketing, comercialização e gestão de clientes. Para Ronaldo Fagundes, CEO da empresa, aí reside seu principal diferencial: “ao cuidarmos de todo o sonho de férias inteligentes para os nossos clientes, inclusive e especialmente do contínuo relacionamento com eles, que hoje somam 16 mil pessoas, podemos estar mais próximos de todas as etapas, empenhar os melhores esforços em tecnologia, novas práticas internacionais de mercado e treinamento de pessoas para a completa realização das famílias que confiaram em nós”.

A Prime Vacation conta hoje com os empreendimentos Wyndham Gramado Termas Resort Spa (já em operação), Gramado Exclusive Resort (o próximo a ser entregue, em 2020), Gramado BV Resort e Gramado Buona Vitta Resort Spa, em Gramado, e Aquan Prime Resort, em Foz do Iguaçu. São mais de 10 salas de vendas espalhadas pelos estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco.

Dentro de sua estratégia, nas suas bases em Gramado comercializa apenas os empreendimentos da cidade que foi eleita, em 2018, pelos usuários do TripAdvisor, o segundo melhor destino turísticos do Brasil e o quinto da América Latina. Todas elas são de alto padrão e contam com área de lazer de nível mundial. Nas outras salas de venda, tem foco atualmente na comercialização do Aquan Prime Resort, empreendimento de alto padrão localizado junto a um complexo turístico em desenvolvimento sem precedentes no Brasil, a 5 km das Cataratas do Iguaçu, com previsão de início de entrega em 2026. Além disso, mantém negociações de expansões para os estados de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro.

A PRIME é fruto dos mesmos criadores de Snowland, Rasen Platz, Bier Park, Casa Aveiro by Dolores, Museu do Festival de Cinema de Gramado, Café Bella Vista, Gramado Termas Park, Wyndham Gramado Termas Resort Spa, Gramado BV Resort, Gramado Exclusive Resort e Gramado Buona Vitta Resort Spa, em Gramado, da Rio Star, no Rio de Janeiro, e do Aquan Prime Resort, em Foz do Iguaçu.

Mais informações: http://primevacation.com.br/

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário