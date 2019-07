Economia: Copa América movimentou mais de R$ 180 milhões em Porto Alegre

Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), a Copa América deste ano movimentou pelo menos R$ 180 milhões de reais na economia da Capital Gaúcha. Esse valor, engloba a venda dos ingressos, a circulação de pessoas nos hotéis, bares e restaurantes, entre outros serviços associados ao turismo. Os jogos que ocorreram na Arena, uniram um total de 173,4 mil torcedores e segundo a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), contando somente a arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS) que se refere à venda dos ingresso, ultrapassa R$ 1,6 milhões.

De acordo com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), a taxa média de ocupação nos hotéis foi quase de 100%. Com exceção da primeira partida entre Peru e Venezuela, no qual a média foi um pouco mais de 45%. Além desse acréscimo, houve também uma alta movimentação turística nos feriados e finais de semana na capital gaúcha, devido a Copa América. O setor da gastronomia também teve resultados positivos entorno da Arena e nos bares de Porto Alegre.

Cerca de cinco mil turistas entraram em contato com os Centros de Informações Turísticas (CITs) disponibilizados pelo Escritório de Turismo. No Parque Farroupilha, o acampamento abrigou ao menos 150 pessoas em barracas, trailers, tendas e motorhomes.

Já os ônibus panorâmicos, da City tour Linha Turismo levaram mais de 2,9 mil pessoas para passeios na cidade. “A Copa América gerou ótimos resultados para a cidade e temos potencial para explorar muito mais nos próximos eventos”, falou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade. Outro ponto que atraiu diversos torcedores foi a Arena Nº1 Brahma, no Anfiteatro Pôr do Sol que exibiu todos os jogos do Brasil em um telão. Para essa partida de domingo (07) não será diferente, os organizadores do espaço estarão esperando diversos torcedores para o final da competição entre Brasil e Peru.

“Eventos como este projetam Porto Alegre para o mundo, gerando emprego e renda. Atraem turistas e movimentam uma série de serviços que repercutem em toda a cidade, inclusive entre aqueles que não acompanham os jogos”, ressalta o diretor de Turismo e Eventos da SMDE, Leandro Balardin.

