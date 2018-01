A economia de Caxias do Sul apresentou crescimento de 5,6% em 2017, confirmando as projeções da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul e Câmara dos Dirigentes Lojistas de que o acumulado dos últimos 12 meses fecharia no azul, após três anos em queda. A grande surpresa foi o fato dos segmentos de indústria, comércio e serviços registrarem crescimento no período.

