Os números de maio revelam que houve impacto da greve de caminhoneiros sobre Caxias do Sul. O desempenho da atividade econômica sofreu queda de 1,4% em relação a abril. O índice foi puxado pela indústria, que caiu 4,4% em um dos meses do ano em que historicamente o setor cresce, segundo a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul.

Deixe seu comentário: