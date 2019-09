A economia esperada com a reforma da Previdência voltou a cair, após novas mudanças acolhidas pelo relator da proposta no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE). Com isso, a mudança nas regras de aposentadoria deve ter impacto de R$ 870 bilhões para os cofres da União em uma década, segundo cálculos da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado.