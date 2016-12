Economia encolheu 0,48% em outubro nas contas do Banco Central

A economia encolheu 0,48% em outubro nos cálculos do BC (Banco Central). A expectativa do mercado financeiro era de uma queda de 0,58% no Índice de Atividade Econômica da autoridade monetária (IBC-Br). Foi o quarto mês seguido de queda.

O dado mostra que atividade econômica começou o 4º trimestre também no vermelho. Em 2016, houve expansão da atividade apenas em abril e julho. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (15) pela autarquia.

O índice do BC mostra uma forte retração da economia brasileira em 2016. Ao longo do ano, a atividade caiu 5,01% nas contas da autoridade monetária. Nos últimos 12 meses, a queda o IBC-Br foi de nada menos que 5,29%, aprofundando a retração já que em setembro a taxa ficou em -5,23%.

A instituição aposta em uma retração do Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no País) no quarto trimestre de 0,7%.

O pessimismo em relação ao mês veio dos dados setoriais. As vendas do comércio varejista, por exemplo, registraram a quarta queda seguida. No mês de outubro, em relação a setembro, o recuo foi de 0,8%. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) há dois dias. Nos últimos 12 meses, o setor acumula uma queda de 6,8%: a maior desde 2001.

Já a produção industrial teve recuou ainda maior: 1,1% em outubro na comparação com o mês anterior, segundo o IBGE. O resultado foi o pior para o mês nesta comparação desde 2013. Em 12 meses, houve um encolhimento na produção de 8,4%.

Para completar o resultado ruim, o volume de vendas do setor de serviços recuou 2,4% em outubro, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. Em 12 meses, encolheu 5,1%. (AG)

