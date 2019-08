Economia se recupera lentamente, mas há espaço para melhora, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (29), dados que mostram que a economia brasileira está se recuperando de forma lenta. Porém, há espaço para novas melhoras, especialmente porque no passado as taxas eram menores. Em números, o Produto Interno Bruto (PIB) (soma de todos os bens e serviços produzidos no país) teve um crescimento de 0,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O PIB também apresentou alta de 1% na comparação com o segundo trimestre de 2018, de 0,7% no acumulado do ano e de 1% nos últimos 12 meses.

“No ano passado, como tínhamos taxas menores, a gente já esteve mais longe disso, então, a gente está próximo, mas ainda tem um espaço a percorrer para chegar nesse [índice registrado no] primeiro trimestre de 2014, que foi o melhor trimestre na série histórica”, disse.

Para a gerente de Contas Trimestrais do IBGE, Cláudia Dionísio, pela ótica da oferta, a construção e a indústria de transformação foram o diferencial na comparação ao que vinham apresentando antes. Ela ainda alertou que é cedo para garantir que existe uma recuperação neste segmento. “A gente está, em relação ao que foi do trimestre passado e para trás, um pouco melhor, no sentido de que tem mais emprego, está tendo uma certa contratação nesse setor. O que gente tem que esperar é para ver se nos próximos trimestres isso vai se sustentar ou foi uma coisa pontual”, disse.