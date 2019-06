Economia verde: América Latina e Caribe assinam pacto para impulsionar o desenvolvimento sustentável

Os países da América Latina e Caribe assinaram, nesta quarta-feira (26), um pacto conjunto com atitudes para impulsionar o desenvolvimento sustentável no continente. A assinatura ocorreu durante 1ª Conferência Ministerial Regional das Américas sobre Economia Verde, que acaba hoje (26) em Fortaleza. O texto final só será publicado na próxima semana, mas vale ressaltar que a versão preliminar traz 22 sugestões.

De acordo com as informações divulgadas pela Agência Brasil, as recomendações estão distribuídas em quatro eixos: criação de políticas de transição e de ambiente legislativo para um modelo de economia verde, promoção do uso e aumento de escala de tecnologias inovadoras, aumento do papel do financiamento verde para assegurar recursos suficientes para o desenvolvimento sustentável e capacitação da sociedade para ações de desenvolvimento em nível nacional.

