Projeto RS Sustentável Economista Antonio da Luz será um dos painelistas do Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Ele avalia a relevância de eventos como este, pois só a partir de debates poderemos avançar como sociedade Foto: Banco de Dados/O sul Foto: Banco de Dados/O sul

No próximo dia 24, sexta-feira, acontece o Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos, na sede da SABA, em Atlântida. O evento está inserido no Projeto RS Sustentável, da Rede Pampa, que visa discutir temas de interesse da sociedade como um todo e conta com o apoio do BRDE, Badesul, Governo Estado e SABA, num oferecimento da Assembleia Legislativa.

Entre os painelistas, o economista-chefe da Farsul, Antonio da Luz. Ele avalia a relevância de eventos como este, pois só a partir de debates poderemos avançar. “Nunca precisamos tanto de debates para podermos avaliar o futuro”. Segundo ele, estamos vivendo um momento muito especial, enfrentando a maior crise econômica da nossa história “e o que aprendemos?” questiona o economista.

Ele considera que o Rio Grande do Sul se encontra em um divã e é preciso avaliar o que foi feito no passado e quais as consequências destas escolhas. “É um processo de aprendizado porque não podemos mais olhar para trás. Temos que olhar para a frente, sabendo o que queremos”. Em termos de desenvolvimento econômico a pergunta que cabe, na visão de Antonio da Luz, é se tudo o que foi realizado garante bons resultados. Se a resposta for positiva, vale a continuidade. Se for negativa, “é preciso fazer tudo diferente do que já foi feito”. Este é o ponto de reflexão que precisa ser analisado e “por isto a relevância de eventos como este que a Rede Pampa está promovendo pois só a partir deste divã é que vamos saber como andar daqui para a frente enquanto sociedade. O economista acredita que é preciso escolher de forma madura que caminho seguir, mas com debates, diálogos, apresentações para que se possa debater o futuro.

Programação

Abertura

Luis Augusto Lara (presidente da Assembleia Legislativa do RS) e Ruy Irigaray (secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS).

Palestrantes

Paulo Uebel (secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital), e senador Luis Carlos Heinze.

Painelistas

Cláudio Coutinho Mendes (presidente do Banrisul), Luiz Corrêa Noronha (vice-presidente, diretor de planejamento e diretor financeiro do BRDE), Jeanette Lontra (presidente do Badesul) e Antonio da Luz (economista).

O encerramento ficará a cargo do governador Eduardo Leite.

No término do evento, serão entregues certificados aos participantes. Inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.forumrssustentavel.com.br.

O Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos é uma realização da Rede Pampa, jornal O Sul e Rádio Liberdade.

