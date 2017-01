Economista Clovis Meurer Ã© eleito presidente do Corecon-RS

O economista Clovis Benoni Meurer foi eleito e empossado, na tarde desta quinta-feira, dia 5, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS). O economista Rogério Tolfo assumiu a vice-presidência. A eleição, para um mandato de um ano, ocorreu durante a primeira sessão plenária de 2016, na sede do Corecon-RS, em Porto Alegre. Assumem a direção da Entidade, em substituição aos economistas Simone Magalhães e Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que ocuparam, ao longo de 2016, a presidência e vice-presidência, respectivamente.

