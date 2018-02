Economista da CDL POA dá dicas para o consumidor aproveitar as ofertas do último fim de semana do Liquida Porto Alegre 2018

Em ano de Copa do Mundo e às vésperas do corte do sinal analógico, vale aproveitar o momento para comprar um aparelho de TV novo ou investir em antena e conversor

Este é o último fim de semana do Liquida Porto Alegre, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL POA). Com o objetivo de ajudar o consumidor que está se programando para aproveitar os descontos especiais da maior campanha de ofertas do Sul, o economista da CDL POA, Victor Sant’Ana, dá algumas dicas importantes:

1) Aproveite o momento para adiantar algumas compras que faria ao longo do ano (presentes de datas fixas e aniversários, por exemplo);

2) Com a proximidade do corte do sinal analógico, aproveite para trocar o seu aparelho de TV ou comprar antena e conversor;

3) Livros e materiais escolares também são bons investimentos nesta época do ano;

4) Na parte de moda, concentre-se em peças neutras, que não saiam de moda;

5) Planeje as compras de acordo com a sua renda disponível.

A campanha

Há 22 anos, o Liquida Porto Alegre já é tradição da Capital e da Região Metropolitana. Neste ano, a campanha conta com adesão recorde, com mais de 3,5 mil inscritos e tem projeção de movimentar aproximadamente R$ 1,2 bilhão até o dia 26 de fevereiro.

Pela primeira vez, a CDL POA conta com uma grande estrutura em pleno coração da cidade para promoção e divulgação da campanha. A Casa do Liquida conta com uma estrutura de 60 metros quadrados que funcionará como uma central de relacionamento na Praça XV. Ali, os lojistas podem aderir à ação e comprar material de Pontos de Venda. Os consumidores, por sua vez, têm a possibilidade de consultar a certidão de débitos em seu nome, por meio do CPF, em um totem disponibilizado pela CDL POA. Além disso, podem utilizar a rede gratuita de wi-fi e painel para fotos e postagens nas redes sociais.

