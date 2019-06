Saiba quem é o economista escolhido para assumir o BNDES

O profissional já integrava o governo como secretário especial adjunto de Desestatização e Desinvestimento. Ele tem mestrado em Economia pela Faculdade de Economia e Finanças do Ibmec-RJ e graduação em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME-RJ). Atuou como analista do Opportunity (RJ) e também foi sócio-diretor do BTG Pactual, responsável pela divisão de crédito corporativo e estruturado, em São Paulo.

Conforme informações prévias do governo, as prioridades do novo comandante do banco serão as privatizações, a reestruturação financeira de estados e municípios, além do foco em buscar investimentos no exterior, e revisar empréstimos já realizados.