Economistas do mercado financeiro projetam uma ação mais firme do Banco Central no corte de juros ainda neste ano

À espera da decisão de hoje do BC (Banco Central) sobre a Selic (a taxa de juros básica da economia), os economistas do mercado financeiro projetam uma ação mais firme da instituição no corte de juros ainda em 2016. O Relatório de Mercado Focus, que reúne as projeções destes profissionais, mostrou que a expectativa é de que o BC reduza hoje a Selic, atualmente em 14,25% ao ano, para 14%, e para 13,50% em novembro. Isso representaria um corte de 0,75 ponto percentual na taxa básica.

A mudança está ligada a uma visão mais positiva, entre os economistas, sobre o controle da inflação no Brasil. No início de outubro, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que a inflação de setembro ficou em 0,08% – bem abaixo do que esperavam o mercado e o próprio BC, que previa uma taxa de 0,19%. Os preços dos alimentos também baixaram, o que fez boa parte dos participantes do mercado financeiro elevarem as apostas de que a Selic começará a cair.

Percentual

A maioria dos investidores prevê que o BC reduza a taxa básica de juros da economia, mas há dúvidas sobre o tamanho do corte e, portanto, a velocidade do ciclo de redução dos juros. A taxa Selic, que está em 14,25%, será analisada pelo Copom (Comitê de Política Monetária), do BC, na reunião que termina hoje. Se for confirmado, o corte será o primeiro desde outubro de 2012.

A maioria dos analistas aposta no corte de 0,25 ponto percentual, mas há quem indique 0,5 ponto percentual. As previsões se baseiam nos sinais de desaceleração da inflação e na medida proposta pelo governo, de ajustar suas contas e frear o crescimento das despesas públicas. ((AE e Folhapress)

Comentários