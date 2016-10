Economistas do mercado financeiro reduzem estimativa de inflação para este ano no Brasil

O mercado financeiro baixou sua expectativa de inflação para 2016, segundo o Boletim Focus, divulgado pelo BC (Banco Central) nesta segunda-feira (03). A estimativa dos economistas para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) neste ano recuou de 7,25% para 7,23%.

Essa foi a terceira queda seguida do indicador. Mesmo assim, permanece acima do teto de 6,5% do sistema de metas do governo. Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação ficou estável em 5,07%, informou o BC.

PIB, taxa de juros e câmbio

Para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2016, a previsão do mercado financeiro ficou estável em um “tombo” de 3,14%. Para o comportamento do PIB em 2017, os economistas das instituições financeiras mantiveram sua previsão de alta em 1,30%, informou o BC.

O mercado financeiro manteve a previsão para a taxa de juros no fim de 2016 em 13,75% ao ano. Atualmente, a Selic está em 14,25% ao ano. Já para o fechamento de 2017, a estimativa para a taxa de juros ficou estável em 11% ao ano.

A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2016 caiu de R$ 3,29 para R$ 3,25. Para o fechamento de 2017, a previsão dos economistas para o dólar recuou de R$ 3,45 para R$ 3,40. (AG)

